Власти ДНР обсудили развитие промышленных технопарков на территории Республики

На заседании Экспертного совета рассмотрели внесение изменений в федеральное законодательство. Фото: Бидевка/ТГ

Власти Донецкой Народной Республики обсудили на заседании Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры проблемы создания и развития технопарков, индустриальных парков и промышленных кластеров на территории ДНР. Проблемы есть, так как Республика еще продолжает интеграцию в российское промышленное пространство. Об этом рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

— Сейчас в ДНР Единый государственный реестр недвижимости находится в стадии формирования, которая продлится до 1 января 2028 года. Из-за этого управляющие компании промышленных технопарков не могут подтвердить право собственности ни на земельные участки, которые составляют его территорию, ни на здания и строения, расположенные на территории промышленного технопарка, — рассказал Председатель.

Бидевка подчеркнул, что создание промышленного технопарка должно осуществляться на основании Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Для этого необходимо внести изменения в документ.

— Впереди предстоит большая законодательная работа. Мы должны сделать все возможное в соответствии с поручением Президента, чтобы промышленность региона развивалась семимильными шагами, — добавил Председатель Народного Совета.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Госдуму внесли предложение по очистке водоемов в ДНР

В пакет нового проекта оздоровления водных объектов входит также совершенствование очистки сточных вод (подробнее)