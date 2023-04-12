За сутки ВФУ выпустили по ДНР более 120 боеприпасов

Ранения в ДНР за сутки получили два мирных жителя (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 126 различных боеприпасов. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 2 жилых домостроения в Петровском и Киевском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве добавили, что под вражеским огнем оказались четыре населенные пункты Республики: Горловка, Пантелеймоновка, столица г. Донецк и Макеевка. За сутки Представительство ДНР в СЦКК сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков.

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