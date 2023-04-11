В Донецке открылась фотовыставка, посвященная героям ВОВ и СВО

На выставке изображены герои прошлого и настоящего Фото: Иван ЖИЛЯК

В центре Донецка открылась фотовыставка «Герои и подвиги», посвященная участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Выставку организовало Российское военно-историческое общество (РВИО).

На выставочных тумбах расположены фотографии Защитников Отечества, а также описание их подвигов. Рядом с героями ВОВ собраны фотографии современных защитников Донбасса — Владимира Жоги, Ольги Качуры, офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Также на стендах изображены участники подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» и другие герои.

Российское военно-историческое общество — это общероссийская организация, основной целью которой является сохранение сведений о военной истории России. РВИО также занимается поиском и археологическими исследованиями мест сражений прошлого, созданием и описанием военно-исторических музеев, публикацией сведений о наследии предков и текущих событиях.

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