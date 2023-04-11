Правительство ДНР инициировало внесение поправок в бюджет региона

Распоряжение Председателя Правительства должны рассмотреть и утвердить в Народном Совете ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики подписал распоряжение о внесении изменений в бюджет Республики на 2023 год. Его планируют увеличить до 30 миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Мы предлагаем увеличить общий объем доходов за счет безвозмездных поступлений на сумму без малого 30 миллиардов рублей. Эти средства обеспечат расходы Пенсионного фонда на выплаты жителям Республики пенсий и пособий на погребение, а также оплату услуг по их доставке в текущем квартале, — отметил Председатель.

Солнцев добавил, что далее изменения должны утвердить депутаты Республики.

— Рассчитываем, что коллеги из Народного Совета оперативно рассмотрят и поддержат данный законопроект, — подчеркнул Евгений Солнцев.

Напомним, что ранее в ДНР уже вносили изменения в закон «О бюджете на 2023 год». Они позволили обеспечить выплату заработной платы сотрудникам коммунальных предприятий за счет расширения перечня получателей субсидии из бюджета.

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