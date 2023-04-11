Госдума утвердила новую процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими

Окончательно одобрить инициативу должен Совет Федерации. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума одобрила инициативу рабочей группы по СВО о признания бойцов пропавшими без вести и погибшими. Нововведение значительно упрощает и ускоряет этот процесс. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

— Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии - признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим, — отметил секретарь Генсовета.

Андрей Турчак подчеркнул, что новый регламент имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля прошлого года. Он коснется широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничье.

— Если человек исчез при обстоятельствах, явно угрожавших смертью, то суд может объявить его умершим сразу по истечении 6 месяцев. Проводить отдельную процедуру его близким будет не нужно. Упростится и процесс признания бойца погибшим при наличии очевидцев — достаточно будет заявления командира в ЗАГС или МФЦ, — добавил зампредседателя.

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