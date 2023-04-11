За год Магаданская область восстановила в Ждановке 29 объектов

Восстановление города продолжается. Фото: Солнцев/ТГ

Регион-шеф Магаданская область продолжает восстанавливать в Ждановке жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. За год было отремонтировано 29 объектов, включая детские сады, школу, объект культуры и жилой дом. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— В детском саду «Ручеёк» и яслях-саде «Капитошка» заменили окна. Детсад «Уголёк» капитально отремонтировали. Строители заменили кровлю, установили новые окна, двери, благоустроили и прилегающую территорию. В школе №2 обновили кровлю. Капитально отремонтировали спортивный зал городского Центра культуры и досуга, — рассказали в ведомстве.

В Минстрое РФ добавили, что был также капитально отремонтирован многоквартирный дом на улице Шевченко.

— На объекте обновили кровлю, установили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Строители произвели чистовую отделку квартир с установкой сантехнического оборудования и электроплит. Отремонтировали входную группу и места общего пользования, — отметили в Минстрое.

Дальневосточные специалисты также восстановили 7 участков дорог и полностью заменили систему уличного освещения.

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