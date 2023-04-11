Бригада медиков организации «Красный круг» начала принимать пациентов в Шахтерске

Прием пациентов продлится до 17 апреля включительно. Фото: пресс-служба Минздрава ДНР

Бригада врачей из организации «Красный круг» начала проводить медицинские осмотры населения на базе Шахтерской центральной городской больницы. Медики, среди которых терапевт, хирург и кардиолог, ведут прием ежедневно с 08:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— На базе Шахтерской центральной городской больницы работает бригада медиков от организации «Красный круг» и команда волонтеров. За два дня врачи приняли более 100 пациентов. Желающие также могут сдать анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови), сделать флюорографию и УЗИ, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минздраве ДНР добавили, что предварительная запись на осмотр не требуется, а медики планируют в дальнейшем регулярно посещать Республику.

— Медицинская бригада продолжит приём населения до 17 апреля (включительно). Врачи планируют вести работу в Республике на регулярной основе. Следующий выезд планируется в конце апреля-начале мая, — добавили в министерстве.

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