В Мариуполе начали бороться со стихийными рынками

С предпринимателями провели разъяснительную работу. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе приступили к упорядочиванию мест торговли. Эту работу проводит специальная межведомственная комиссия в составе представителей местных органов власти, силовых структур, Роспотребнадзора, СЭС и ветеринарной медицины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун.

Он уточнил, что сегодня комиссия побывала на стихийном рынке по бульвару Шевченко, который из-за антисанитарии создавал множество неудобств для жителей ближайших многоэтажных домов.

- Участники рейда уделили особое внимание соблюдению санитарных норм при реализации продуктов питания, включая рыбу, мясо, другие продукты животноводства, а также продукцию домашнего приготовления, - рассказал Моргун.

По словам мэра, с предпринимателями провели разъяснительную беседу, указав им на необходимость переноса прилавков на официальные рынки города. Ведь там достаточно места для ведения торговли по всем нормам и требованиям российского законодательства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе создадут рабочую группу по вопросам несанкционированной торговли

Власти города будут бороться с распространением инфекций (подробнее)