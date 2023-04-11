В Сватово из реки спасатели достали тело 13-летнего подростка

Тело погибшего подростка достали из воды. Фото: МЧС ЛНР

Из реки Красная в городе Сватово спасатели извлекли тело 13-летнего подростка. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- 10 апреля в 07:47 в Сватово на улице Набережная Водокачка сотрудниками ГПСЧ-65 из водоема на берег извлечено тело ребенка 2010 года рождения, - проинформировали в ведомстве.

Обстоятельства и причины гибели ребенка сейчас устанавливаются.

Тем временем в Молодогвардейске спасатели боролись с пожаром, возникшим в гараже. Как выяснилось, в квартале Кошевого загорелась крыша гаража и находящийся в нем автомобиль ЗАЗ 968 М. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час после поступившего вызова. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти от огня расположенные рядом гаражи и автомобили. Однако огонь успел уничтожить покрытие на площади 15 квадратных метров, личные вещи на площади 10 квадратных метров и автомобиль в гараже на придомовой территории.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, - заявили в МЧС ЛНР.

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