Марочко заявил, что украинские силовики устроили рейды по домам мирных жителей перед Пасхой

Если люди отвечают утвердительно, то украинские силовики делают для себя пометки. Фото: соцсети

Украинские силовики на оккупированной ими территории стараются выявить среди мирного населения тех, кто собирается на Пасху посетить своих родственников, которые проживают в новых регионах России. Об этом предупредил жителей военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он уточнил, что на Купянском направлении в прифронтовых населенных пунктах представители МВД и СБУ осуществляют свои рейды по домам мирных граждан.

- При опросах местного населения, помимо всего прочего, украинские правоохранители интересуются, есть ли у граждан родственники на новых территориях РФ, и планируют ли они ехать к ним на пасхальные праздники, - отметил военный.

По словам подполковника, если люди отвечают утвердительно, то украинские силовики делают для себя пометки и детально расспрашивают, какую именно церковь или кладбище те намереваются посещать.

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