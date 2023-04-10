В ДНР отменили карантин по бешенству и АЧС после ликвидации очагов заболевания

При этом на указанных территориях на полгода сохраняется запрет на вывоз свиней и свиного мяса без обеззараживания Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Донецкой Народной Республике отменили карантин по бешенству, а также африканской чуме свиней, который ввели ранее в ряде личных подсобных хозяйств и на других объектах. Ограничения сняли в связи с ликвидацией очагов заболевания. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, принятых врио Главы Республики Денисом Пушилиным.

Уточняется, что речь идет про отмену карантина по бешенству в двух личных подсобных хозяйствах городов Моспино и Макеевка - Синелобовой и Новоселовой.

Карантин по АЧС отменен в 14 подсобных хозяйствах Тельмановского и Старобешевского районов, хозяйстве частного предпринимателя и компании «Бекон-инвест-агро», Кировской исправительной колонии, полигоне твердых бытовых отходов и охотничьих угодьях.

Тем временем на территории личного подсобного хозяйства Лаги установили карантин по бешенству. Он был объявлен с 24 марта 2023 года сроком на 60 календарных дней.

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