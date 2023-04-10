В Донецке планируют заменить 9 тысяч окон блоков, поврежденных обстрелами украинских боевиков

В городе уже заменили 700 оконных блоков. Фото: Кулемзин/ТГ

Более девяти тысяч оконных блоков, поврежденных обстрелами вооруженных формирований Украины, планируют заменить в Донецке. В апреле специалисты уже начали работу, заменив 700 окон. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Администрацией города Донецка в Программу восстановления 2023 года, которую реализует Комплекс коммунального хозяйства Москвы, включена замена и ремонт окон в многоквартирных жилых домах, поврежденных обстрелами украинских боевиков, — рассказал глава города.

Кулемзин подчеркнул, что работа начата в апреле текущего года, но пока только в пяти районах города. В настоящее время заменено более 700 оконных блоков.

— Восстановление продолжается! — добавил градоначальник.

Напомним, что ранее в Донецке заметили новый пассажирский транспорт. Замеченные автобусы марки ЛиАЗ-5292 выполнены в красно-белой цветовой гамме, а на борт машин нанесен флаг ДНР.

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