В ДНР засеяли яровыми культурами более 31 тысячи гектаров земли

Работа в полях продолжается. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике засеяли яровыми культурами более 31 тысячи гектаров земли, что составило порядка 55% от общего плана работ. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, подчеркнув, что его рабочая неделя пройдет под эгидой сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

— Наметил ряд встреч, на которых с профильными руководителями обсудим актуальные вопросы развития нашего агропромышленного комплекса, экспортные возможности и меры господдержки республиканских аграриев. У них сейчас горячая пора – посевная яровых культур, — рассказал Председатель.

Солнцев подчеркнул, что экватор уже пройдет, и яровыми культурами засеяли более половины от планируемых территорий.

— Очень важно, чтобы посевная прошла без сбоев. Погода благоприятствует. Кроме того, планирую посетить ряд предприятий, чья продукция будет особенно востребована жителями Республики в пасхальные дни, — добавил Председатель.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе завершился отопительный сезон

Среднесуточная температура воздуха позволяет отключить теплоснабжение (подробнее)