В Мариуполе завершился отопительный сезон

Работа стационарных котельных и передвижных котельных установок в Мариуполе будет остановлена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отопительный сезон завершился в Мариуполе. Устоявшаяся среднесуточная температура позволяет отключить от теплоснабжения многоквартирные дома и социальные объекты. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Олег Моргун.

— Прохождение отопительного сезона 2022-2023 гг. в Мариуполе обеспечили 35 стационарных котельных и 61 блочно-модульная установка. Подготовка к следующему отопительному сезону начнется незамедлительно, — отметили в пресс-службе предприятия «Мариупольтеплосеть».

Напомним, что в ДНР заранее составят план подготовки к отопительному сезону в следующем году. Это поможет учесть ошибки отопительного сезона в этом году и избежать их в следующем.

Напомним, что в ДНР заранее составят план подготовки к отопительному сезону в следующем году. Это поможет учесть ошибки отопительного сезона в этом году и избежать их в следующем. Соответствующее распоряжение профильным министерствам и ведомствам дал бывший Председатель Правительства Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Все учреждения для детей-сирот в ДНР перейдут в подчинение Минтруда и соцполитики

Такое поручение дала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова (подробнее)