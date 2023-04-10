Более пяти тысяч абонентов ЛНР остаются без электроснабжения из-за непогоды

Восстановительные работы на электросетях продолжаются. Фото: Минугля и энергетики ДНР

В результате аварийной ситуации, которая возникла на электросетях в результате обильных снегопадов в конце марта без электроснабжения остались более 200 тысяч абонентов в Луганской Народной Республике. Специалисты уже восстановили электроснабжение 256 638 абонентам и продолжают устранять поломки. Об этом сообщили в пресс-службе «Республиканской сетевой компании».

— По состоянию на 08:00 утра 10 апреля энергетикам удалось восстановить электроснабжение 256 638 абонентам. За минувшие выходные удалось подключить - 3987, остаются обесточенными 5255 абонентов, — отметили в пресс-службе.

В РСК добавили, что специалисты продолжают устранять аварии на линиях электропередачи.

— Напомним, аварийная ситуация на электросетях возникла в результате обильных снегопадов в конце марта. В данный момент в проведении аварийно-восстановительных работ задействовано 68 оперативно-выездных бригад и 106 единиц спецтехники, — подчеркнули в компании.

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