В Мариуполе откроют еще четыре отделения МФЦ

В МФЦ можно получить госуслуги в режиме «единого окна». Фото: МФЦ

Еще четыре отделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг откроются в Мариуполе. Одно из отделений появится в поселке Сартана, а остальные — в черте города. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Уже определены места для четырех новых центров. Они откроются в пгт Сартана, а в Мариуполе — по пр. Нахимова, 35 и помещениях бывших кинотеатров «Комсомолец» и «Союз». С реконструкцией зданий нам поможет Санкт-Петербург, — отметил градоначальник.

В Мариуполе также продолжается благоустройство. По итогам прошедших субботников в городе привели в порядок множество зон отдыха и территорий общего пользования.

— Далее сконцентрируемся на покосе травы. Работы будем проводить заблаговременно, чтобы разросшаяся трава не доставляла неудобств жителям и не портила внешний вид города, — добавил Моргун.

Напомним, что на выходных в Мариуполе прошел крупнейший общегородской субботник. Коммунальщики, а также представители городской и районных администраций привели в порядок любимые места отдыха горожан и благоустроили территории около храмов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские обстрелы за неделю унесли жизни пяти жителей ЛНР

Четверо человек получили ранения различной степени тяжести (подробнее)