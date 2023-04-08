Академия МВД ДНР имени Дзержинского стала структурным подразделением Волгоградской академии МВД России

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с начальником Волгоградской академии Романом Павленковым, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для силовых структур. Фото: t.me/pushilindenis

В феврале этого года Академия МВД ДНР имени Дзержинского вошла в структуру Волгоградской академии МВД России, пополнив ее 517 слушателями и курсантами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который встретился с начальником Волгоградской академии Романом Павленковым, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для силовых структур.

По словам Павленкова, работа по интеграции Донецкого филиала вуза ведется полным ходом. Начальник Волгоградской академии высоко оценил организацию учебной деятельности в регионе, профессорско-преподавательский состав и заявил, что коллеги из Волгограда готовы приехать в Республику для дальнейшей подготовки кадров. Кроме того, уже решается вопрос с приобретением дорогостоящего оборудования для экспертно-криминалистической работы академии.

- Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем воспитать специалистов, преданных своему делу и способных эффективно противостать преступности, - в свою очередь, отметил Денис Пушилин.

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