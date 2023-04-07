Санкт-Петербург передал храмам Мариуполя церковную утварь

Санкт-Петербург продолжает помогать подшефному Мариуполю. Фото: Моругн/ТГ

Мариупольские православные храмы получили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Регион-шеф передал приморскому городу церковную утварь и предметы для богослужений. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Епархии Санкт-Петербурга передали храмам Мариуполя церковную утварь. Необходимый реквизит для проведения богослужений и других обрядовых мероприятий сегодня, в день Благовещенья, прибыл в наш город. Во время боевых действий многие мариупольские приходы либо полностью утратили свое имущество, либо лишились значительной его части, — добавил градоначальник.

Напомним, что жителям Мариуполя, утратившим свое жилье из-за боевых действий, выдали более 1500 ключей от квартир в возведенных новостроях. Ордера выданы на более чем 90% квартир, взятых на баланс мэрии.

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