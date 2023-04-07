В ДНР открыто 340 ячеек российского движения молодежи «Движение первых»

Еще одна ячейка РДДМ появилась в городе Кировское. Фото: Колударова/ТГ

Порядка 340 первичных ячеек российского движения детей и молодежи «Движение первых» открыто в Донецкой Народной Республике. Сегодня еще одно отделение движения открылось на базе средней школы №2 города Кировское. Об этом рассказала министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

— В настоящее время в Республике открыто уже более 340 первичных ячеек РДДМ. К началу нового учебного года они появятся в каждой школе, — отметила министр. — Вместе с шефами-регионами и всей большой страной мы создаем условия для того, чтобы наши дети могли в хороших, комфортных условиях учиться, развиваться, принимать участие во Всероссийских конкурсах, побеждать и получать стимул для реализации своих творческих способностей.

Напомним, что в ДНР сейчас продолжают работать над проектом закона «Об образовании». Он должен соответствовать федеральному законодательству, а также учитывать региональную специфику.

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