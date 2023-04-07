Украинские боевики обстреляли центр Донецка с применением осколочных ракет 9М2 и JROF-HEAP

Повреждения получили торговые павильоны «Крытого рынка». Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение при обстреле Ворошиловского района Донецка. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по центру города со своих позиций, расположенных в населенных пунктах Невельское и Ласточкино. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь с двух направлений из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенных пунктов Невельское и Ласточкино, использовав осколочно-фугасные ракеты 9М22 и осколочные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) калибром 122мм, произведенные в Словакии и переданные ВФУ странами, входящими в блок НАТО, — рассказали в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела погибла женщина 1941 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц: мужчины 1979, 1981, 1984, 1972, 1961, 1995, 1997, 1986, 1980, 1983 и 2003 годов рождения и женщины 1973, 1987, 1958, 1989 и 1975 годов рождения.

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