В Кировском районе Донецка обнаружены мины «Лепесток»

Мины были обнаружены в микрорайоне Текстильщик. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Запрещенные противопехотные мины «Лепесток» были сегодня обнаружены в Кировском районе Донецка. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе (микрорайон Текстильщик) на территории школы № 30 обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток». Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности, — отметил глава Донецка.

Напомним, что за три месяца саперы МЧС Донецкой Народной Республики уничтожили порядка 15 тысяч взрывоопасных предметов. При обнаружении взрывоопасных предметов запрещено приближаться к ним, пытаться самостоятельно передвинуть или обезвредить. Это может стоить здоровья и даже жизни.

При обнаружении мин «Лепесток», неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101 и назовите точное месторасположение опасного предмета.

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