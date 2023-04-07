Порядка 10 тысяч абонентов в ЛНР остаются без электроснабжения

Над устранением аварий работают коммунальные бригады и МЧС Республики. Фото: МЧС ЛНР

Около десяти тысяч абонентов Луганской Народной Республики остаются без электроснабжения после сложных погодных условий, которые наблюдались 30 и 31 марта. Об этом рассказал заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Кустов.

— Сейчас основные повреждения на высоковольтных сетях все устранены. Три раза в день делаем срез информации по динамике восстановительных работ, тенденция идет на улучшение. Сегодня на утро было 10 тысяч абонентов отключены. Бригады еще выполняют все эти работы, — отметил Кустов.

Замминистра добавил, что к концу недели все повреждения будут устранены.

Напомним, что сильный снегопад обрушился на Луганскую Народную Республику 30 и 31 марта. В результате непогоды около 200 тысяч жителей ЛНР остались без электроснабжения. Обесточенными оказались котельные, в результате чего отопление пропало в нескольких многоквартирных домах Луганска.

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