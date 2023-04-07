Число раненных мирных жителей в центре Донецка возросло до 16

Сотрудники коммунальных предприятий уже приступили к уборке последствий обстрела. Фото: Кулемзин/ТГ

По уточненным данным, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадали 16 человек. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, стало известно о 16 раненых в результате сегодняшнего обстрела Ворошиловского района. 1 женщина погибла, — отметил глава города.

В результате обстрела зафиксированы повреждения торговых павильонов рынка «Центральный» по бульвару Шевченко, многоквартирных жилых домов на улицах Горького, Челюскинцев и на бульваре Шевченко. По Театральному проспекту и улице Челюскинцев повреждено дорожное покрытие и трамвайное полотно.

Напомним, что сегодня днем вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив пять ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Очеретино.

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