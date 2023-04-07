Жители новых регионов, проходившие военную службу, будут получать пенсию по российским стандартам с 1 июля

Выплаты станут доступны жителям регионов с 1 июля. Фото: пресс-служба Правительства РФ

С 1 июля жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, будут получать пенсии по российским нормам. Нововведение касается бывших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

— На заседании правительства рассматривается законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения жителей новых субъектов, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей. Документом предполагаются и специальные условия учета выслуги лет, — отметили в пресс-службе.

В Правительстве добавили, что для получения выплат необходимо будет подать заявление. Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что ведомствам, ответственным за пенсионное обеспечение жителей новых регионов, необходимо уделить особое внимание этому вопросу.

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