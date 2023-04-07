Леонид Пасечник: «Вместе мы обязательно достигнем полного освобождения ДНР и уничтожения украинского национализма»

Пасечник поздравил жителей ДНР с Днем провозглашения Республики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей ДНР с 9-й годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики и пожелал братскому народу стойкости, мужества и благополучия, а самому региону - мира и процветания в составе России.

Пасечник напомнил, как луганчане вместе с дончанами в один голос сказали «нет» националистическому госперевороту в Киеве и единой стеной встали на защиту прав, свобод, истории и ценностей русскоязычного Донбасса. Плечом к плечу, под непрекращающимися обстрелами противника, они сражались на передовой, одерживали победы и целенаправленно двигались к заветной цели - возвращению домой, в Россию.

- Точно так же, вместе, мы обязательно достигнем полного освобождения Донецкой Народной Республики и уничтожения украинского национализма, - заверил лидер ЛНР.

Напомним, Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 года в ходе массовых протестов жителей региона, выступивших против государственного переворота в Киеве.

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