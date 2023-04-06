Украинские боевики убили четырех мирных жителей в Калининском районе, ранены пять человек

В результате обстрела автобазы были повреждены автомобили, в том числе автомобиль для развоза воды. Фото: ДАН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Калининского района Донецка четыре мирных жителя погибли, пять — получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По состоянию на 22:45 на улице Сечкина ранения получили пять гражданских лиц — мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения. Погибли четверо гражданских лиц — мужчины 1960, 1982, 1971 и 1996 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что зафиксированы повреждения станции технического обслуживания автомобилей по улице Сечкина.

Напомним, что по Калининскому и Буденовскому районам Донецка было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Константиновке.

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