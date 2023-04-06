Глава Донецка рассказал о повреждениях в результате обстрела Киевского района

В результате обстрела были повреждены жилые дома и гаражный кооператив. Фото: ДНР Онлайн

Глава администрации Донецка рассказал о повреждениях частных жилых домов и гаражей в результате обстрела Киевского района Донецка. Информации о погибших и пострадавших, к счастью, не поступало. Об этом Алексей Куелемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— В результате боевых действий повреждения получили частные жилые дома в поселке Новороссийский Киевского района Донецка. Посечены стены, входные двери, остекление окон. Повреждения получили четыре дома частного сектора по улицам Желябова и Лескова: повреждены фасады, остекление окон, хозяйственные постройки, — рассказал мэр.

Глава администрации добавил, что под ударом оказался также гаражный кооператив «Юбилейный». В результате обстрела повреждено 27 гаражей.

В СЦКК ДНР добавили, что в 17:00 по Киевскому району было выпущено два снаряда калибром 155 мм.

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