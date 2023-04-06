Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за решение о строительстве водовода Дон — Северский Донец — Донбасс

В ходе встречи глава региона и Президент России обсудили важные для Республики вопросы, в том числе строительство водовода. Фото: пресс-служба Кремля

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики обсудил с Президентом России вопрос обеспечения водой жителей Республики. Денис Пушилин подчеркнул, что в ДНР с оптимизмом смотрят на новый водовод, который возвели в рекордные сроки.

— Сейчас мы с оптимизмом смотрим на водовод – спасибо Вам большое, что решение такое было принято, непростое, но, тем не менее, это нас, по сути, спасает от того, чтобы мы не остались вообще без воды. Потому что резервные водохранилища практически все выпиты. И этот водовод из Дона, который сейчас находится на том этапе, что идет пополнение системы, – мы понимаем пусконаладочные работы, мы это все видим, это все делается наглядно, — отметил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что благодаря военным строителям возведение объекта ведется в рекордные сроки.

— Конечно, то, что даже в советское время на годы растягивалось, сделано буквально за считанные месяцы, — добавил врио Главы.

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