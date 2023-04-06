В результате обстрела Калининского района Донецка ранены три мирных жителя

Мирные районы города вновь подверглись обстрелу из РСЗО (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Три мирных жителя Калининского района Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь по району открыли с применением реактивной системы залпового огня. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Калининского района ранения получили трое мужчин — 1955, 1960 и 1976 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, — рассказал мэр города.

Напомним, что сегодня около 16:50 по Калининскому и Буденовскому районам города было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Ракеты повредили территорию автобазы. В результате обстрела были помещения предприятия и гражданские автомобили, в том числе и использовавшиеся для доставки воды. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Константиновка.

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