В результате украинского обстрела автобазы в Калининском районе Донецка есть погибшие и раненые

В результате ракетного удара есть погибшие и пострадавшие мирные жители. Фото: ДАН

В результате ракетного удара по автобазе в Калининском районе Донецка погибли мирные жители, несколько человек получили ранения. Повреждены также автомобили, которые находились на территории предприятия. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— Известно, что на территории предприятия погибли как минимум четыре мирных жителя — сотрудники автобазы. Также на территории повреждены помещения автобазы и гражданские автомобили, в том числе и использовавшиеся для доставки воды, — рассказали в агентстве.

Напомним, что сегодня около 16:50 по Калининскому и Буденовский районам Донецка было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Константиновке.

В течение часа ВФУ также открыли огонь по Киевскому району города, выпустив два снаряда калибром 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР опубликовали закон «Об административно-территориальном устройстве»

Закон вступит в силу через 10 дней (подробнее)