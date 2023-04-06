ВФУ обстреляли Калининский и Буденовский районы Донецка из РСЗО

Под огнем ВФУ оказались сразу четыре района Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по двум районам Донецка с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под обстрелом оказались Калининский и Буденовский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:50 по Калининскому и Буденовскому районам Донецка было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Константиновке, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 17:00 украинские боевики обстреляли также Киевский район города, выпустив два снаряда калибром 155 мм. Спустя сорок минут обстрелу подвергся Петровский район Донецка. По нему было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

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