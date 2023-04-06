В ДНР опубликовали закон «Об административно-территориальном устройстве»

Нормативный правовой акт устанавливает категории и виды населенных пунктов Республики
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике опубликован закон, который касается административно-территориального устройств региона. Официальный документ опубликован на сайте временно исполняющего обязанности Главы ДНР Дениса Пушилина.
— Административно-территориальное устройство ДНР осуществляется на следующих принципах: учет исторически сложившейся системы расселения в ДНР; территориальная целостность Республики; оптимизация системы государственного управления и местного самоуправления; учет мнения населения, уровня интеграции территорий, а также создание условий для защиты этнических групп в местах компактного проживания, — сказано в документе.
Законом также регламентирован порядок решения вопросов административно-территориального устройства ДНР, а именно образования, объединения, разделения, преобразования, упразднения населенных пунктов. Нормативный правовой акт устанавливает категории и виды населенных пунктов Донецкой Народной Республики, виды и перечень административно-территориальных единиц.
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