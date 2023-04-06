В ДНР рассказали о планах модернизации КПП «Успенка»

Цель ремонта КПП — увеличить пропускную способность пункта и избежать образования очередей.

Власти Донецкой Народной Республики рассказали о планах по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Успенка», который находится на административной границе с Ростовской областью. Ремонт и модернизация КПП позволит увеличить пропускную способность пункта. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— С главой Амвросиевского района Игорем Лызовым и российскими строителями обсудили, как будет проходить реконструкция. В планах ремонт объектов инфраструктуры, расширение дороги и строительство автоматизированного досмотрового комплекса для грузовых автомобилей, — отметил зампред.

Ежиков добавил, что если сейчас досмотр крупногабаритного транспорта занимает около часа, то при помощи спецсканера это время сократится до 30 секунд.

— Все это в комплексе позволит увеличить пропускную способность, и людям не придется часами стоять в пробках, — подчеркнул вице-премьер.

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