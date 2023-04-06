Саперы МЧС ДНР уничтожили порядка 15 тысяч ВОП

Работы по разминированию территории ДНР продолжаются. Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики уничтожили за три месяца более десяти тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— За 3 месяца текущего года саперы МЧС ДНР уничтожили более 15 тысяч взрывоопасных предметов, — отметили в пресс-службе ведомства. — 5 апреля группа пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР 13 раз привлекалась для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Уничтожено 566 единиц ВОП.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещено приближаться к ним, пытаться самостоятельно передвинуть или обезвредить. Это может стоить здоровья и даже жизни. Сотрудники МЧС Республики обладают специальными навыками и техникой, которые помогут сделать процесс обезвреживания безопасным.

При обнаружении мин «Лепесток», неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101 и назовите точное месторасположение опасного предмета.

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