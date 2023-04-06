В ЛНР заверили, что раненым при обстреле Рубежного будет оказана вся необходимая медицинская помощь

В результате ракетного обстрела погибли два человека и четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мирные жители, пострадавшие в результате обстрела Рубежного со стороны ВСУ, получат всю необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, который взял данный вопрос под свой личный контроль.

Руководитель Республики напомнил, что вчера под огнем украинских боевиков оказался город Рубежное. В результате ракетного обстрела в населенном пункте погибли два человека и четыре мирных жителя получили ранения. Также пострадала гражданская инфраструктура.

По словам Пасечника, сегодня он заслушал доклады о ходе ликвидации последствий обстрела и о состоянии пострадавших людей.

- Инфраструктуру восстановим. Сейчас главное - оказать всю необходимую помощь раненым и обеспечить их нужными медикаментами. Проконтролирую данный вопрос, - заверил лидер ЛНР в своем телеграм-канале.

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