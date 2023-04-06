Марочко: ВСУ усилили систему противовоздушной обороны на Донецком направлении

На вооружении украинских боевиков находятся средства радиоэлектронной борьбы по подавлению беспилотников. Фото: ТГ/Пушилин

На Донецком направлении отмечают усиление позиций ВСУ средствами противовоздушной обороны. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что прибытие свежих сил и средств ПВО противника было зафиксировано разведкой в районе населенного пункта Часов Яр. На вооружении у боевиков находятся зенитная пулеметная установка, различные переносные зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы по подавлению беспилотников.

При этом украинские военные перебрасывают дополнительные силы и средства также на Краснолиманское направление.

- Ввиду возросших потерь среди украинских боевиков на этом направлении, вынудило командование перебросить часть резервов из-под Артемовска, - рассказал эксперт.

Подполковник добавил, что с украинских позиций между Часов Яром и Миньковкой были сняты до роты личного состава ВСУ и отправлены на усиление обороны в район населенного пункта Невское.

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