В Ясиноватой врачи провели уникальную операцию по извлечению осколков из работающего сердца раненого мужчины

Хирурги извлекли осколки и ушили раны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ясиноватой врачи провели уникальную операцию на работающем сердце пациента, который получил осколочные ранения как самого сердца, так и печени с диафрагмой. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там уточнили, что раненого жителя госпитализировали в Ясиноватскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. На счету была буквально каждая минута.

- Более трех часов медики боролись за жизнь раненого. Врачи извлекли осколки, ушили рану сердца и печени, провели дренирование полости перикарда и брюшной полости, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает, его состояние медики оценивают как стабильное. И говорят, что пациент - из числа тех, кто «родился в рубашке», так как такие ранения встречаются очень редко. Признаются, что были в шоке от того, как с такими ранениями мужчина вообще выжил и доехал в больницу.

Теперь для последующего лечения и реабилитации его направят в клинику, специализирующуюся на минно-взрывных травмах. Туда пациента доставят на вертолете.

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