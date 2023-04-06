Марочко заявил, что взятие в апреле 2014 года здания СБУ в Луганске позволило сформировать ополчение ЛНР

По словам подполковника, это событие связало очень много людей и стало отправной точкой в становлении Республики. Фото: ЛИЦ

Отправной точкой в становлении Луганской Народной Республики стало 6 апреля 2014 года, когда в Луганске митингующие жители взяли под свой контроль здание областного управления СБУ. Это дало толчок к формированию народного ополчения и сопротивлению всего народа Луганщины против украинской агрессии. Такое мнение выразил участник Русской весны, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Именно это событие связало очень много людей, более того, сформировало так называемые отряды ополчения и сплотило всех вокруг себя, - заявил он.

Марочко напомнил, что практически все активные участники штурма здания СБУ позднее заняли ключевые руководящие должности в Республике и сформированной впоследствии Народной милиции ЛНР.

- Конечно, с того времени прошел целый ряд событий и очень тяжелых событий, но эта дата не потеряла актуальность. Более того, ЛНР празднует эту дату первый раз в новом статусе, и, я считаю, что эта памятная дата будет не только в Луганской Народной Республике, но и в Российской Федерации, потому что новый субъект России зародился именно 6 апреля, - считает подполковник.

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