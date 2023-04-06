Российские паспорта получили около 1000 жителей освобожденного Светлодарска в ДНР

Сейчас в Светлодарске проживают около 3,5 тысячи человек. Фото: ТГ/Моргун

Российские паспорта в освобожденном Светлодарске получили около 1000 человек. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Максим Козловский.

- Паспорта получили порядка тысячи человек, - заявил он.

При этом градоначальник отметил, что поскольку на территории города возможности для оформления документов пока нет, местным жителям приходится ехать с этой целью в соседнее Дебальцево. Администрация уже направляла властям запрос на открытие отделения Многофункционального центра, но ответа на него еще не получила.

По словам мэра, сейчас в Светлодарске проживают около 3,5 тысячи человек.

Напомним, ранее в Светлодарске рассказали, когда восстановят автобусное сообщение с городом Донецком. Как заявил Козловский, осуществить запуск маршрута пока не представляется возможным из-за боевых действий и малого количества местного населения.

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