Около 30 000 человек подали заявление на пересмотр пенсий в ДНР

Никто из пенсионеров не останется без внимания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике около 30 000 жителей обратились за пересмотром пенсий. Об этом сообщили в отделении Социального фонда РФ по Республике.

Там напомнили, что с 1 марта на территории ДНР пенсионные выплаты гражданам России устанавливаются по российским законам.

- За первые недели, прошедшие после вступления в силу закона об интеграции в российскую систему социального обеспечения, только за пересмотром пенсий обратилось около 30 тысяч человек, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что выплата пенсий, которые были начислены по ранее действовавшему законодательству, продолжится до их пересмотра. При этом работа по пересчету выплат ведется активно.

- Прием граждан для пересмотра пенсий по российским законам при возникновении права на выплаты осуществляется клиентскими службами СФР по предварительной записи. Мы постарались организоваться, чтобы уменьшить время ожидания человека для получения услуги. Избежать очередей, - заявили в Соцфонде, заверив, что никто из пенсионеров не останется без внимания.

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