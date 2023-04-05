Республиканский травматологический центр в Донецке за год пролечил 137 раненых детей

У большинства пострадавших - травмы конечностей. Фото (архив): Минздрав ДНР

В Республиканский травматологический центр в Донецке нередко поступают дети, получившие минно-взрывные травмы из-за обстрелов украинских боевиков. Об этом рассказал заведующий детским отделением РТЦ Евгений Жилицын в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам врача, только за последний год в больницу поступили 137 раненых детишек.

- Из этого количества детей двоим была выполнена ампутация, еще четверо были доставлены с так называемым травматическим отчленением конечностей снарядом. Могу сказать, что у более чем 60 детей при практически абсолютных показаниях к ампутации той или иной конечностей, в итоге конечность была спасена, - проинформировал медик.

По словам Жилицына, территория Донбасса буквально нашпигована взрывоопасными предметами.

- И поэтому еще долгие годы мы будем фиксировать детей, которые будут получать ранения в результате таких находок, - заявил он.

Отметил, что сегодняшнее заседание ООН было посвящено теме «Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта».

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