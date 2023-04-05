В ДНР ждут скорого открытия российских сетевых магазинов

Представители российских ритейлеров приехали осмотреть места, помещения и земельные участки, где они смогли бы разместиться. Фото: ТГ/Мингазов

В ДНР приехали владельцы и представители российских торговых сетей, чтобы изучить возможность организации бизнеса в Республике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Рустам Мингазов.

Он уточнил, что владельцы этих сетей приехали осмотреть места, помещения и земельные участки, где они смогли бы разместиться.

- За два дня успели показать наши действующие сетевые магазины, осмотреть предполагаемые площадки для размещения их супермаркетов, провести встречи с руководством городов и районов Республики, - проинформировал Мингазов.

По словам чиновника, запрос от населения был услышан властями.

- Мы слышим запросы населения и поэтому будем работать в этом направлении сейчас наиболее активно, чтобы в самое ближайшее время в Донбассе открылись российские сетевые магазины, - заявил он.

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