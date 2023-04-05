В Донецке высадили полсотни крымских сосен и берез в рамках акции «Сад Памяти»

Сегодня посадку саженцев провели в сквере возле центральной проходной Донецкого металлургического завода, а в следующий раз высаживать деревья будут в Амвросиевке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня в Донецке в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» высадили полсотни саженцев деревьев. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики Светлана Крамачева.

- Высажено порядка 50 деревьев. Это березы и сосна крымская, - заявила она, отметив, что подобные мероприятия в рамках акции продолжат организовывать в других городах Республики.

Сегодня посадку саженцев провели в сквере возле центральной проходной Донецкого металлургического завода, а в следующий раз высаживать деревья будут в Амвросиевке. Всего этой весной, по словам зампредседателя комитета лесного и охотничьего хозяйства, запланированы 11 таких мероприятий. Часть из уже проведена.

Тем временем в ЛНР непогода повредила более 5000 деревьев. Работники коммунальных служб занимаются их спилом. Распиленные деревья убирают с дорог. Их вывозом займутся чуть позже.

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