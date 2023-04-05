В ДНР появятся передвижные офисы для предоставления государственных услуг гражданам

В Республике уже разработаны графики выездных приемов жителей. Фото (архив): МВД ЛНР

В Донецкую Народную Республику доставили четыре мобильных многофункциональных центра из Подмосковья, которые оснащены всем необходимым - ноутбуками, модемами, роутерами и многофункциональными печатными устройствами. Их направят для работы в малонаселенных пунктах региона. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

- Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска по поручению губернатора Андрея Воробьева передали ДНР для предоставления государственных услуг жителям новых регионов, - пояснили там.

Тем временем руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец рассказал, что уже разработаны графики выездных приемов граждан. В ближайшее время они пройдут в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах Республики.

- В мобильных комплексах у нас была острая необходимость, так как существуют районы, в которых нет МФЦ и открывать их нецелесообразно ввиду малого количества населения. Однако там проживают наши граждане, которым надо оказывать в том числе государственные муниципальные услуги, - отметил он.

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