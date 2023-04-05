В ДНР впервые создан Совет отцов

Одна из важнейших задач Совета — воспитание патриотизма в подрастающем поколении. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике провели первое совещание Совета отцов ДНР. Участие в новой организации приняли более более 50 активных, неравнодушных отцов из всех городов и районов Республики. Об этом рассказала министр образования и науки региона Ольга Колударова.

— Центральный совет регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов» объединил более 50 активных, неравнодушных отцов из всех городов и районов Республики. Обсудили цели и задачи общественной организации, проекты, которые реализуются в регионах России, — рассказала глава Минобрнауки.

Ольга Колударова подчеркнула, что важнейшая задача организации – воспитание в подрастающем поколении патриотизма, активной жизненной позиции, помощь педагогам и семьям в этом важном деле.

— Избрали председателя и секретаря, наметили ближайшие планы по реализации совместной воспитательной работы с молодёжью Республики. Уверенна в успехе нашего сотрудничества! — отметила министр.

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