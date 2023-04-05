Более 160 детских садов восстановили в новых регионах России

Восстановление новых регионов России продолжается. Фото: Солнцев/ТГ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской области восстановили порядка 167 детских садов. Больше ста из них находится на территории ДНР, еще 54 — в ЛНР. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— В Мариуполе «РосКапСтрой», подведомственный Минстрою России, завершает капремонт детского сада. На объекте полностью восстановлены фасад и кровля здания, отремонтированы системы водоснабжения, вентиляции и канализации, произведена замена окон, выполнена внутренняя отделка всех помещений, — отметили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что строители не только ремонтируют здание детского сада, но и благоустраивают территорию вокруг него.

— В настоящее время строители благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают теневые навесы и игровые комплексы для прогулок воспитанников детского сада, — отметили в ведомстве.

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