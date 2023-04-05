Новый КПП в ДНР на границе с Ростовской областью откроют в апреле

На дорогах к КПП ремонтируют дорожное покрытие и расширяют проезжую часть

Открытие нового контрольно-пропускного пункта «Ульяновское-Шрамко» в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики запланировано на апрель 2023 года. Сейчас в Республике работают три КПП, а появление нового позволит увеличить общую пропускную способность.

— В апреле планируется открытие нового пункта пропуска «Ульяновское – Шрамко» в Амвросиевском районе, строительство которого идет полным ходом. После его открытия общая пропускная способность вырастет более чем в 2 раза, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в ДНР также продолжают ремонт дорог, ведущих к КПП на границе с Ростовской областью. Все работы ведутся под контролем врио Главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина в рамках поручений Президента России Владимира Путина. На автомобильной дороге «Новоивановка-Ульяновское», ведущей к новому КПП «Ульяновское – Шрамко», уже произведено фрезерование покрытия и устройство нижнего слоя асфальтобетонного полотна.

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