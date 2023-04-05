Новый пункт выдачи паспортов в Мариуполе сможет обслуживать до 1000 посетителей в день

Новый пункт выдачи расположен в большом и просторном помещении на проспекте Ильича, 54

В Мариуполе открылся новый пункт выдачи российских паспортов. В нем можно принять присягу и получить готовый документ. Специалисты смогут обслуживать до 1000 посетителей в день. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Для снижения нагрузки на специалистов и уменьшения очередей было принято решение территориально разделить пункты приема документов и выдачи паспортов. Таким образом, жители Ильичевского, Приморского и Жовтневого районов могут подать заявление на выдачу паспорта гражданина РФ в ближайшем действующем пункте по месту проживания, а получить его в новом отделении, — рассказал глава города.

Мэр добавил, что новый пункт выдачи российских паспортов находится по адресу проспект Ильича, 54.

— В Орджоникидзевском районе по-прежнему можно получить паспорт гражданина РФ в пунктах приема заявлений, — добавил Моргун.

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