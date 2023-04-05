Жертвами украинских боевиков стала супружеская пара в Рубежном

Мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВФУ. Фото: Архив КП

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Рубежное в Луганской Народной Республике. Жертвами украинских боевиков стала супружеская пара. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Мужчина 1958 года рождения погиб, женщина получила ранения. Повреждено два многоквартирных жилых дома на проспекте Московском, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ЛНР добавили, что украинские боевики обстреляли Рубежное с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. По населенному пункту было выпущено две ракеты.

Напомним, что за сутки в ДНР два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков. Всего по Республике было выпущено 136 единиц различных боеприпасов. Под огнем ВФУ оказались шесть населенных пунктов ДНР.

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