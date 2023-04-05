Более 30 тысяч абонентов в ЛНР остаются без электроснабжения

Энергетики восстанавливают аварии на электросетях. Фото: Минугля ДНР

В населенных пунктах Луганской Народной Республики без электроснабжения остаются более 30 тысяч абонентов. Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды 30-31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

— В результате неблагоприятных погодных условий, возникших 30-31 марта, по состоянию на 06:00 5 апреля без электроснабжения остаются 30 423 абонента в 71 населенном пункте, — отметили в спасательном ведомстве.

В пресс-службе МЧС также добавили, что в Луганске остаются без электроснабжения четыре газовые котельные. Без тепла остались семь жилых домов.

—В Луганске остаются без электроэнергии четыре котельных. Без теплоснабжения семь жилых домов – 134 абонента, — добавили в ведомстве.

Всего на территории столицы Республики находятся 130 котельных. Вчера работникам аварийных бригад удалось восстановить электроснабжение пяти котельных.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Народный фронт передал технику и оборудование военнослужащим ДНР

Сбор курировала певица Юлия Чичерина (подробнее)